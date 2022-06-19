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Пленный из "ЛНР" пошел воевать против Украины, чтобы снова не сесть в тюрьму, - СБУ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 12:46
Пленный из "ЛНР" пошел воевать против Украины, чтобы снова не сесть в тюрьму, - СБУ Фото: пленный из "ЛНР" рассказал, почему пошел на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные взяли в плен боевика из так называемой "ЛНР". Мужчина рассказал, что пошел воевать против Украины, чтобы снова не попасть в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По словам пленного из ОРЛО, в 2021 году ему предложили подписать контракт, чтобы не сесть за решетку в четвертый раз. До этого он был дважды осужден за ограбление и один раз - за нанесение тяжких телесных повреждений

Так, в июле прошлого года мужчина присоединился к рядам "народной милиции ЛНР". С начала полномасштабной войны его отправили на фронт. Но большую часть времени боевик провел под стражей в комендатуре, потому что его поймали на пьянстве.

В конце мая "вояка" отправили на захват Северодонецка, но через три дня он сдался в плен.

"Это не наша война, продолжать ее нет смысла", - сказал пленный на допросе.

Напомним, в Херсонской области оккупанты жалуются на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, поэтому российские боевики подозревают даже пенсионеров.

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