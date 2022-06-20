ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты жалуются на командиров и долгое пребывание в Украине: перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 16:59
Оккупанты жалуются на командиров и долгое пребывание в Украине: перехват ГУР Фото: оккупанты жалуются, что долго находятся на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты признаются, что командиры лгут им. Солдат обманом держат в Украине и заставляют воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В новой перехваченной разговоре российский военный с Сахалина рассказывает жене, почему так долго находится в Украине.

"Наша бригада, хоть и на Сахалине, самая отсталая. Все по четыре месяца, потом по три месяца. А мы здесь на полгода. Командир что будет говорить? Я ему уже не верю, если он меня с продолжением не помог и обманул. Чего ему дальше верить?"- сказал он.

При этом оккупант ищет другие способы для возвращения домой. По его словам, на Сахалине, где дислоцируется его часть, уже нет никого, поскольку всех перебросили в Украину.

Женщина спрашивает о причинах столь долгого пребывания на войне: "Вы самая боевая часть?". На это оккупант ей отвечает: "Самая тупая часть".

Напомним, недавно ВСУ взяли в плен боевика из так называемой "ЛНР". Он признался, что пошел воевать против Украины, чтобы снова не сесть в тюрьму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени