ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти скаржаться на командирів та довге перебування в Україні: перехоплення ГУР

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 червня 2022 16:59
Окупанти скаржаться на командирів та довге перебування в Україні: перехоплення ГУР Фото: окупанти скаржаться, що довго перебувають на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зізнаються, що командири брешуть їм. Солдатів обманом тримають в Україні та змушують воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У новій перехопленій розмові російський військовий з Сахаліну розповідає дружині, чому так довго перебуває в Україні.

"Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?" - сказав він.

При цьому окупант шукає інші способи для повернення додому. За його словами, на Сахаліні, де дислокується його частина, вже немає нікого, оскільки всіх перекинули в Україну.

Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні: "Ви найбільш бойова частина?". На це окупант їй відповідає: "Найбільш тупа частина".

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ взяли в полон бойовика з так званої "ЛНР". Він зізнався, що пішов воювати проти України, аби знову не сісти в тюрму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу