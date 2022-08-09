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Оккупанты заявили о гибели одного из защитников "Азовстали": что известно

Новина українською →
Донецк, Вторник 09 августа 2022 10:37
Оккупанты заявили о гибели одного из защитников "Азовстали": что известно Фото: в СИЗО "ДНР" умер один из защитников "Азовстали" (росСМИ)
Автор: Руслан Гаращенко

В СИЗО так называемой "ДНР" умер один из защитников "Азовстали". Оккупанты заявили, что причиной смерти стали "осложнения хронических заболеваний".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как утверждает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источники, речь идет об участнике украинского подразделения "Медведи". Имя бойца не называется.

Боевики сообщают, что украинский воин умер якобы из-за "осложнений хронических заболеваний".

Напомним, накануне появилась информация, что в "верховном суде ДНР" продолжается фейковое судилище над пленными бойцами украинского подразделения "Медведи". В ближайшее время военным огласят "приговор", который может оказаться расстрелом по "местным законам".

Как известно, российские оккупанты намерены провести судилище над украинские пленными в захваченном Мариуполе (Донецкая область).

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Азовсталь Донецк защитники
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