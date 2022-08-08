Террористы "ДНР" хотят расстрелять военных Азова, по "решению суда"
Террористические органы власти на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, продолжают создавать фейковые судебные решения, наказанием в которых является расстрел для пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
В "верховном суде ДНР" продолжается фейковое судилище, над пленными бойцами украинского подразделения "Медведи", который был составной полка "Азов".
Как обнаружили журналисты, в ближайшее время военным огласят "приговор", который может оказаться расстрелом по "местным законам". Самих пленных уже допрашивали, а процесс является закрытым для посторонних глаз.
"Дело" начали слушать первого августа, а среди пленных бойцов, есть командир подразделения "Медведи" Александр Кравцов. Военных взяли в плен в мае в Мариуполе.
Так называемые "следователи" утверждали, что пленные "воевали против ДНР, пытались свергнуть конституционный строй республики и придерживались нацистской идеологии". Жена пленного Кравцова заявляла, что ее муж "признал вину" под давлением.
Напомним, что ранее террористы в так называемой "ДНР, осудили" трех иностранных бойцов к смертной казни.
На фейковый "приговор" отреагировали в МИД Великобритании, назвав его нелегитимным.
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