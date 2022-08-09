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Окупанти заявили про загибель одного із захисників "Азовсталі": що відомо

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Донецьк, Вівторок 09 серпня 2022 10:37
Окупанти заявили про загибель одного із захисників "Азовсталі": що відомо Фото: у СІЗО " ДНР "помер один із захисників "Азовсталі" (росЗМІ)
Автор: Руслан Гаращенко

У СІЗО так званої "ДНР" помер один із захисників "Азовсталі". Окупанти заявили, що причиною смерті стали "ускладнення хронічних захворювань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як стверджує пропагандистське видання ТАСС з посиланням на джерела, мова йде про учасника українського підрозділу "Ведмеді". Ім'я бійця не називається.

Бойовики повідомляють, що український воїн помер нібито через "ускладнення хронічних захворювань".

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що у "верховному суді ДНР" триває фейкове судилище над полоненими бійцями українського підрозділу "Ведмеді". Найближчим часом військовим оголосять "вирок", який може виявитися розстрілом за "місцевими законами".

Як відомо, російські окупанти мають намір провести судилище над українськими полоненими у захопленому Маріуполі (Донецька область).

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