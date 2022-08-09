Окупанти заявили про загибель одного із захисників "Азовсталі": що відомо

У СІЗО так званої "ДНР" помер один із захисників "Азовсталі". Окупанти заявили, що причиною смерті стали "ускладнення хронічних захворювань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Бойовики повідомляють, що український воїн помер нібито через "ускладнення хронічних захворювань".

Як стверджує пропагандистське видання ТАСС з посиланням на джерела, мова йде про учасника українського підрозділу "Ведмеді". Ім'я бійця не називається.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що у "верховному суді ДНР" триває фейкове судилище над полоненими бійцями українського підрозділу "Ведмеді". Найближчим часом військовим оголосять "вирок", який може виявитися розстрілом за "місцевими законами".

Як відомо, російські окупанти мають намір провести судилище над українськими полоненими у захопленому Маріуполі (Донецька область).