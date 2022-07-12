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Оккупанты завидуют украинским артиллеристам: новый перехват от СБУ

Фото: оккупанты завидуют украинским артиллеристам (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ нового телефонного разговора оккупантов.

В частности, командир российской разведроты жалуется другу, что они едва удерживают позиции в поселке Довгенькое в Харьковской области.

"Они (украинские защитники, - прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: "КамАЗ" бронированный, еще какую-то х*йню там", - разочарованно признает оккупант.

Особую обеспокоенность у захватчиков, как говорят в СБУ, вызывает то, насколько точно украинские бойцы попадают в цель.

"У них минометчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристрелены…"

В СБУ добавляют, что это обсуждение удалось перехватить еще до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS.

Добавим, о прибытии первых ракетных систем HIMARS в Украину из США стало известно в конце июня.

Напомним, недавно США пообещали передать Украине новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

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