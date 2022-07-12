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Окупанти заздрять українським артилеристам: нове перехоплення від СБУ

Фото: окупанти заздрять українським артилеристам (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ нової телефонної розмови окупантів.

Зокрема, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке в Харківській області.

"Они (українські захисники, - прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: "КамАЗ" бронированный, еще какую-то х*йню там", - розчаровано визнає окупант.

Особливу стурбованість у загарбників, як кажуть в СБУ, викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль.

"У них минометчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные…"

В СБУ додають, що це обговорення вдалося перехопити ще до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.

Додамо, про прибуття перших ракетних систем HIMARS в Україну зі США стало відомо наприкінці червня.

Нагадаємо, нещодавно США пообіцяли передати Україні новітні ППО та ще більше HIMARS.

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