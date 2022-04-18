Оккупанты завершают создание наступательной группировки на Востоке, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 54-х суток войны России против Украины. Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В указанных районах враг ведет радиоэлектронную разведку. С территории Беларуси фиксируется вывоз железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил РФ.

На Северском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей России. Не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетные удары с территории РФ.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичное блокирование Харькова и пытаются осуществлять огневое поражение подразделений наших войск.

С целью расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубравный. Успеха не имел, понес потери и отошел.

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и пополняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

Основные усилия враг сосредоточивал в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное. Оккупанты пытаются установить полный контроль над городом Мариуполь. Наступательные действия враг проводил на Северодонецком, Попасном и Запорожском направлениях.

Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха тоже не имел.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занимаемых позиций, продолжает осуществлять огневой влияние на позиции наших войск в направлении на Николаев и Александровку.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Всего в составе группировок к выполнению боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито 12 атак врага, уничтожено 10 танков, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, а также 5 артиллерийских систем противника.