ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Изюме, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 19:31
Оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Изюме, - Генштаб Фото: оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские захватчики испытывают нехватку личного состава. Восполнить ее они пытаются принудительной мобилизацией населения оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, из-за нехватки человеческих ресурсов оккупанты пытаются привлечь на свою сторону жителей временно захваченных территорий.

"Так, в городе Изюм (Харьковской области - ред.) начата принудительная мобилизация мужчин", - уточнили в ВСУ.

Напомним, накануне стало известно о мобилизации оккупантами детей на территориях Донецкой и Луганской так называемых "народных республик".

Отметим, с начала войны в Украине российские оккупанты потеряли убитыми более 20 тысяч человек.

Война России против Украины идет 53-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Генштаб ВСУ Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев