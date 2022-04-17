Оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Изюме, - Генштаб

Российские захватчики испытывают нехватку личного состава. Восполнить ее они пытаются принудительной мобилизацией населения оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Так, в городе Изюм (Харьковской области - ред.) начата принудительная мобилизация мужчин", - уточнили в ВСУ.

По данным Генштаба, из-за нехватки человеческих ресурсов оккупанты пытаются привлечь на свою сторону жителей временно захваченных территорий.

Напомним, накануне стало известно о мобилизации оккупантами детей на территориях Донецкой и Луганской так называемых "народных республик".

Отметим, с начала войны в Украине российские оккупанты потеряли убитыми более 20 тысяч человек.

Война России против Украины идет 53-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!