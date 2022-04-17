Оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Изюме, - Генштаб
Российские захватчики испытывают нехватку личного состава. Восполнить ее они пытаются принудительной мобилизацией населения оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, из-за нехватки человеческих ресурсов оккупанты пытаются привлечь на свою сторону жителей временно захваченных территорий.
"Так, в городе Изюм (Харьковской области - ред.) начата принудительная мобилизация мужчин", - уточнили в ВСУ.
Напомним, накануне стало известно о мобилизации оккупантами детей на территориях Донецкой и Луганской так называемых "народных республик".
Отметим, с начала войны в Украине российские оккупанты потеряли убитыми более 20 тысяч человек.
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