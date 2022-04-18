Окупанти завершують створення наступального угруповання на Сході, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах на початок 54-ї доби війни Росії проти України. Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

В зазначених районах ворог веде радіоелектронну розвідку. З території Білорусі фіксується вивезення залізничним транспортом пошкодженої бронетехніки збройних сил РФ.

На Сіверському напрямку ворог здійснює посилений контроль ділянок кордону. Триває інженерне обладнання позицій в районах пунктів пропуску і в прикордонних районах Брянської та Курської областей Росії. Не виключається задіяння диверсійно-розвідувальних груп та ракетні удари з території РФ.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.

З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.

Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Окупанти намагаються встановити повний контроль над містом Маріуполь. Наступальні дії ворог проводив на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

Противник безуспішно намагався закріпитись в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка. Успіху також не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 10 танків, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, а також 5 артилерійських систем противника.