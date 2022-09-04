ua ru
Вс, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Воскресенье 04 сентября 2022 17:52
Оккупанты затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты затопили шахты в Луганской области, а горняков отправили на фронт. Украина не сможет полноценно восстановить угольную промышленность области после окончания войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Наши шахты, несмотря на всю пропаганду еще со времен Януковича, были дотационные. И сейчас оккупанты их вообще позатапливали, мужчин покидали на фронт... Мы не восстановим эту отрасль в том виде, котором она была. Но все же надо работать в этом направлении", - сказал он.

Гайдай отметил, что крупные предприятия Луганской области очень затратны в энергетическом плане, поэтому нет целесообразности их восстанавливать. Кроме того, немалое количество этих предприятий, по его словам, оккупанты порезали на металлолом.

Также он добавил, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод не будет работать так, как раньше, потому что он работал от трубы, шедшей из России.

При этом Гайдай считает, что перспектива инвестировать в регион есть, иностранные партнеры могут открывать предприятия в Луганской области в будущем.

Напомним, украинские войска нанесли удары по оккупированной Кременной, в результате чего удалось ликвидировать более 300 россиян.

Ранее сообщалось, что в Луганской области более 240 правоохранителей перешли на сторону оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"