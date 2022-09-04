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Окупанти затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай

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Луганська область, Неділя 04 вересня 2022 17:52
Окупанти затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти затопили шахти в Луганській області, а гірників відправили на фронт. Україна не зможе повноцінно відновити вугільну промисловість області після закінчення війни з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Наші шахти, незважаючи на всю пропаганду ще з часів Януковича, були дотаційні. І зараз окупанти їх взагалі позатоплювали, чоловіків покидали на фронт... Ми не відновимо цю галузь у тому вигляді, якому вона була. Але все ж таки треба працювати в цьому напрямку", - сказав він.

Гайдай зазначив, що великі підприємства Луганської області дуже затратні в енергетичному плані, тому немає доцільності їх відновлювати. Крім того, чималу кількість цих підприємств, за його словами, окупанти порізали на металобрухт.

Також він додав, що Лисичанський нафтопереробний завод не працюватиме так, як раніше, бо він працював від труби, що йшла з Росії.

При цьому Гайдай вважає, що перспектива інвестувати в регіон є, іноземні партнери можуть відкривати підприємства в Луганській області у майбутньому.

Нагадаємо, українські війські завдали ударів по окупованій Кремінній, внаслідок чого вдалося ліквідувати понад 300 росіян.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області понад 240 правоохоронців перейшли на бік окупантів.

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