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Окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно в РФ та Крим

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Запоріжжя, Понеділок 02 травня 2022 08:49
Окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно в РФ та Крим Фото: поле з висоти пташиного польоту (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти поширюють фейк, нібито фермери Запорізької області самі продають зерно в РФ і зокрема, в окупований Крим. Насправді окупанти скуповують зерно, змушуючи фермерів до такої угоди під дулами автоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької ОВА.

"Натомість реальна картина виглядає геть інакше: зерно чесних трударів краю окупаційна влада або краще, або купує за двічі меншими цінами, змушуючи фермерів до такої угоди під дулами автоматів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Херсонській області російські окупанти дозволили аграріям сіяти тільки зерно і соняшник та вимагають, щоб фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшість майбутнього врожаю загарбникам

Також російські окупанти обстріляли 2 травня Синельниківський район Дніпропетровської області. Тут зафіксовано приліт ворожої ракети, що влучила в елеватор.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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