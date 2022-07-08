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Оккупанты запрещенными снарядами обстреляли Николаев

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Пятница 08 июля 2022 14:20
Оккупанты запрещенными снарядами обстреляли Николаев Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные утром открыли огонь по Николаеву. Попали в производственную инфраструктуру города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Во время обстрела враг применил десяток запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Огонь велся из РСЗО "Смерч".

"Рано утром реактивной системой залпового огня "Смерч" враг ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Вновь использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно, пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются",- пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким назвал категории граждан которым стоит эвакуироваться из Николаева.

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Украина Российская Федерация Николаев
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