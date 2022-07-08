Окупанти забороненими снарядами обстріляли Миколаїв
Російські військові зранку відкрили вогонь по Миколаєву. Влучили у виробничу інфраструктуру міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
Під час обстрілу ворог застосував десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Вогонь вівся з РСЗВ "Смерч".
"Рано вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих нема, масштаби руйнувань уточнюються", - пише пресслужба командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав категорії громадян яким варто евакуюватися з Миколаєва.
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