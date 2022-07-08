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Окупанти забороненими снарядами обстріляли Миколаїв

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П'ятниця 08 липня 2022 14:20
Окупанти забороненими снарядами обстріляли Миколаїв Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку відкрили вогонь по Миколаєву. Влучили у виробничу інфраструктуру міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Під час обстрілу ворог застосував десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Вогонь вівся з РСЗВ "Смерч".

"Рано вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих нема, масштаби руйнувань уточнюються", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав категорії громадян яким варто евакуюватися з Миколаєва.

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