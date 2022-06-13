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Оккупанты в Запорожской области вводят "налоги" для бизнеса

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Запорожская область, Понедельник 13 июня 2022 13:35
Оккупанты в Запорожской области вводят "налоги" для бизнеса Фото: в Запорожской области оккупанты вводят "налоги" (freepik )
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированной части Запорожской области вводят "налоги" для бизнеса. Самопровозглашенные "власти" заявили, что будут изымать по 5-10% с выручки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

Так называемый "губернатор" Евгений Балицкий заявил, что "власть" разработала упрощенную систему налогообложения.

По словам гайляйтера, в составе "налоговой инспекции" есть три специалиста из Москвы.

"Уже создан налоговый кодекс. Но на первый месяц, то есть на июнь, мы сделали нулевую ставку налога. С 1 июля у нас будет 5% налог с выручки и 10% - для тех, кто занимается любым подакцизным товаром - алкоголь, сигареты", - заявил коллаборант.

Стоит напомнить, что Евгению Балицкому объявили подозрение в колаборационной деятельности.

В начале мая оккупанты назначили его "мэром" Мелитополя, а позже "руководителем" военно-гражданской администрации Запорожской области.

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