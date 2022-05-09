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Оккупанты назначили экс-нардепа Балицкого "губернатором" Запорожской области

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Запорожская область, Понедельник 09 мая 2022 18:23
Оккупанты назначили экс-нардепа Балицкого "губернатором" Запорожской области Фото: Евгений Балицкий (zv.zp.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты назначили экс-нардепа Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области. Представитель "Оппозиционного блока" стал так называемым "главой военно-гражданской администрации" притом, что оккупанты только частично контролируют регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Мелитополь".

Сообщается, что Балицкий с недавнего времени называет себя "начальником военно-гражданской администрации" Запорожской области. Вчера в этом статусе он дал пресс-конференцию в мелитопольском ДК Шевченко.

До "назначения" Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.

Кто такой Евгений Балицкий?

Балицкий является уроженцем Мелитополя, в 2000-х избирался в Запорожский областной совет, с 2010 года вошел в "Партию регионов", по итогам выборов 2012 года попал в Верховную раду как мажоритарщик.

Летом 2014 года покинул партию, осеннью снова избрался нардепом на своем округе и вошел во фракцию "Оппозиционного блока". В декабре 2018 года Россия ввела против него санкции.

Напомним, в марте оккупанты назначили Галину Данильченко так называемым "мэром" Мелитополя. Ее называют "правой рукой" Балицкого.

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