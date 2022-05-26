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"Гауляйтеру" Запорожской области Балицкому объявили подозрение

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Запорожская область, Четверг 26 мая 2022 10:10
"Гауляйтеру" Запорожской области Балицкому объявили подозрение Фото: бывший нардеп Евгений Балицкий (zv.zp.ua)
Автор: Сергей Новиков

Так называемому оккупационному "губернатору" захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому объявили подозрение в колаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Сообщается, что по материалам СБУ подозрение получил "гауляйтер" Евгений Балицкий.

"Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом областного совета от ОПЗЖ, принял вторжение России как шанс воплотить свои политические амбиции", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Балицкий заручился поддержкой россиян и заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя "руководителем" военно-гражданской администрации Запорожской области.

Кроме того, он критиковал украинскую власть, готовил торжества ко Дню победы, а также обязал местных жителей сформировать "общественные отряды", чтобы выявлять представителей сопротивления.

Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности, предателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кто такой Балицкий?

Балицкий является уроженцем Мелитополя, в 2012 году попал в Верховную раду как мажоритарщик, будучи представителем Партии регионов. После Революции достоинства покинул партию, после выборов вошел во фракцию "Оппозиционного блока". В декабре 2018 года Россия ввела против него санкции.

Напомним, о назначении Балицкого стало известно в начале мая. Примечательно, что так называемым "мэром" Мелитополя была назначена его помощница Галина Данильченко.

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