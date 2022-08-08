Оккупанты в Запорожской области подписали распоряжение о проведении "референдума"

По данным издания, оккупант подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в оккупированном Мелитополе.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о возможной депортации за отказ участия в так называемом референдуме.

Кроме того, Федоров заявлял, что для проведения "референдума" в Запорожской области планируют запугивать местных с помощью оружия.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.