Окупанти в Запорізькій області підписали розпорядження про проведення "референдуму"

За даними видання, окупант підписав документ в рамках форуму громадського руху Запорізької області "Ми разом з Росією", який проходить в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про можливу депортацію за відмову участі в так званому референдумі.

Крім того, Федоров заявляв, що для проведення "референдуму" в Запорізькій області планують залякувати місцевих за допомогою зброї.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки так званих "референдумів" щодо анексії.