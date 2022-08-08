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Окупанти в Запорізькій області підписали розпорядження про проведення "референдуму"

Фото: Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження Про проведення так званого "референдуму" про "возз'єднання регіону з Росією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За даними видання, окупант підписав документ в рамках форуму громадського руху Запорізької області "Ми разом з Росією", який проходить в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про можливу депортацію за відмову участі в так званому референдумі.

Крім того, Федоров заявляв, що для проведення "референдуму" в Запорізькій області планують залякувати місцевих за допомогою зброї.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки так званих "референдумів" щодо анексії.

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