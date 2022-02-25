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Оккупанты в Запорожской и Киевских областях открыли огонь по бригаде скорой помощи

Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по экстренным бригадам скорой помощи в Запорожской и Киевской областях. Врачи не пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв. Также обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали", - пишет Ляшко.

Также в Чернигове военные Российской Федерации открыли огонь на территории психиатрической больницы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как будет работать метрополитен в случае воздушной тревоги.

Между тем армия России за минувшие сутки понесла рекордные потери.

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