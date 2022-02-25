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Кличко рассказал, как будет работать метро при воздушной тревоге

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Пятница 25 февраля 2022 16:04
Кличко рассказал, как будет работать метро при воздушной тревоге Станция метро "Днепр" (Фото: 44.ua)
Автор: Константин Широкун

Виталий Кличко сообщил, как будет работать метрополитен в случае воздушной тревоги. Приостанавливать свою работу будут только шесть станций подземки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.

Общественный транспорт и метро не будут останавливать свою работу. Но при сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская" и "Лесная" работать не будут. Это связано с тем, что они не безопасны для укрытия и перевозки пассажиров. Укрываться можно в подземных станциях метро.

По словам Виталия Кличко, подземные станции открыты для укрытия жителей в любое время суток. Они могут использоваться для того, чтобы пересидеть угрозу.

Также киевский мэр рекомендует сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Также необходимо подготовить теплые вещи, пледы для того, чтобы брать их на время пребывания в укрытиях.

Напомним, ранее сообщалось, что российская бронетехника двинулась на Нежин и Киев с черниговского направления.

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