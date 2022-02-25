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Окупанти у Запорізькій та Київських областях відкрили вогонь по бригаді швидкої допомоги

Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по екстреним бригадам швидкої допомоги у Запорізькій та Київській областях. Лікарі не постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв. Також обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали", - пише Ляшко.

Також у Чернігові військові Російської Федерації відкрили вогонь на території психіатричної лікарні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як працюватиме метрополітен у разі повітряної тривоги.

Тим часом армія Росії за минулу добу зазнала рекордних втрат.

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