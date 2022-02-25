Оккупанты в Запорожской и Киевских областях открыли огонь по бригаде скорой помощи
Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупанты открыли огонь по экстренным бригадам скорой помощи в Запорожской и Киевской областях. Врачи не пострадали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Виктора Ляшко.
"Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв. Также обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали", - пишет Ляшко.
Также в Чернигове военные Российской Федерации открыли огонь на территории психиатрической больницы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как будет работать метрополитен в случае воздушной тревоги.
Между тем армия России за минувшие сутки понесла рекордные потери.