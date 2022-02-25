Оккупанты в Запорожской и Киевских областях открыли огонь по бригаде скорой помощи

Российские оккупанты открыли огонь по экстренным бригадам скорой помощи в Запорожской и Киевской областях. Врачи не пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв. Также обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали", - пишет Ляшко.

Также в Чернигове военные Российской Федерации открыли огонь на территории психиатрической больницы.