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Оккупанты в Запорожской и Киевских областях открыли огонь по бригаде скорой помощи

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Пятница 25 февраля 2022 17:49
Оккупанты в Запорожской и Киевских областях открыли огонь по бригаде скорой помощи Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по экстренным бригадам скорой помощи в Запорожской и Киевской областях. Врачи не пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв. Также обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали", - пишет Ляшко.

Также в Чернигове военные Российской Федерации открыли огонь на территории психиатрической больницы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как будет работать метрополитен в случае воздушной тревоги.

Между тем армия России за минувшие сутки понесла рекордные потери.

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