Окупанти у Запорізькій та Київських областях відкрили вогонь по бригаді швидкої допомоги

Російські окупанти відкрили вогонь по екстреним бригадам швидкої допомоги у Запорізькій та Київській областях. Лікарі не постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв. Також обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали", - пише Ляшко.

Також у Чернігові військові Російської Федерації відкрили вогонь на території психіатричної лікарні.