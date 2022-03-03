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Оккупанты захватили "Суспільне мовлення: Херсон". Издание предупредило о возможных фейки

Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне российские военные захватили "Суспільне мовлення: Херсон". Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о якобы капитуляции или же подписания мирного договора с агрессором.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОГА.

"Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага", - пишет пресс-служба.

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Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Херсон