Окупанти захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про можливі фейки

В Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про те, що окупанти можуть застосувати канали зв’язку для поширення дезінформації про, нібито, капітуляцію або ж підписання мирного договору з агресором.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОДА.
"Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога", - пише пресслужба.
Отримуйте інформацію лише з перевірених джерел.
Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні новини про події в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.