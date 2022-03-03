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Окупанти захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про можливі фейки

Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про те, що окупанти можуть застосувати канали зв’язку для поширення дезінформації про, нібито, капітуляцію або ж підписання мирного договору з агресором.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОДА.

"Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога", - пише пресслужба.

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Херсон