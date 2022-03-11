В СБУ рассказали, как действовать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей

Россия продолжает разрушать украинские города и умывать мирное население. Также враг берет в плен людей. Поэтому важно знать, что делать в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В частности, если вы увидели незаконное задержание оккупантами украинцев, следует сразу обратиться в специальный центр СБУ.

В центр по координации и поиску незаконно задержанных украинцев могут позвонить по телефону или написать все.

Если вы стали свидетелем задержания русскими военными, обращайтесь:

Круглосуточные линии - +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01;

- +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01; Электронный ящик - [email protected]

Что делать, если на ваших глазах оккупанты взяли человека в плен (t.me/CenterCounteringDisinformation)