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В СБУ рассказали, как действовать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 14:00
В СБУ рассказали, как действовать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей Что делать, если оккупанты взяли в плен человека (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия продолжает разрушать украинские города и умывать мирное население. Также враг берет в плен людей. Поэтому важно знать, что делать в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В частности, если вы увидели незаконное задержание оккупантами украинцев, следует сразу обратиться в специальный центр СБУ.

В центр по координации и поиску незаконно задержанных украинцев могут позвонить по телефону или написать все.

Если вы стали свидетелем задержания русскими военными, обращайтесь:

  • Круглосуточные линии - +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01;
  • Электронный ящик - [email protected]

В СБУ рассказали, как действовать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людейЧто делать, если на ваших глазах оккупанты взяли человека в плен (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила разговор оккупанта о попытке "взять" Киев.

Также мы писали, что украинские военные в сутки обезвредили 10 российских самолетов.

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