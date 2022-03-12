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Окупанти захопили в полон рятувальника, який брав участь в евакуації

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Україна, Субота 12 березня 2022 22:36
Окупанти захопили в полон рятувальника, який брав участь в евакуації Ірина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові захопили працівника ДСНС Олексія Данченка. Зазначається, що він супроводжував українські евакуаційні автобуси з Гостомеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Зокрема, Україна вимагає, щоб Росія негайно відпустила Данченка.

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Раніше ми повідомляли, що окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля.

Також ми писали, що в СБУ розповіли, як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей.

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