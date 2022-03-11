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Оккупанты сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля, - Верещук

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Пятница 11 марта 2022 21:53
Оккупанты сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля, - Верещук Фото: министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 автобусов, которые направлялись до Белогородки были остановлены российскими военными на блокпосту. Оккупанты запретили им проезд несмотря на то, что маршрут был заявлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Это не соответствует действительности, потому что этот маршрут был заявлен. Красный Крест указал, что россияне подтвердили готовность открыть маршрут в этом направлении", - заявила Верещук.

В то же время по маршруту из города Макаров Киевской области в город Житомир - эвакуация была сорвана из-за нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Тоже самое касается и маршрута из города Бородянка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за последние дни в Украине удалось эвакуировать 100 тысяч гражданских.

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