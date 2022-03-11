Оккупанты сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля, - Верещук

Сегодня, 12 автобусов, которые направлялись до Белогородки были остановлены российскими военными на блокпосту. Оккупанты запретили им проезд несмотря на то, что маршрут был заявлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Это не соответствует действительности, потому что этот маршрут был заявлен. Красный Крест указал, что россияне подтвердили готовность открыть маршрут в этом направлении", - заявила Верещук. В то же время по маршруту из города Макаров Киевской области в город Житомир - эвакуация была сорвана из-за нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Тоже самое касается и маршрута из города Бородянка.