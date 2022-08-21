Окупанти захопили околиці Благодатного. Експерт оцінив ситуацію на Миколаївському напрямку

Закріплення окупантів на околицях села Благодатне на Миколаївському напрямку не критично для наших сил. Це не дає переваги російським військам.

Що це означає для українських сил

"Там бої тривають. Вони (окупанти - ред.) намагаються остаточно закріпитися на південній околиці села. Але казати, що там погіршення ситуації на сьогодні не варто. Так, вони мають частковий успіх, але вони іноді мають його і на інших напрямках, бачимо особливо це на Донецькому", - пояснює Жданов.

Військовий експерт зазначає, що це погано, але не критично для нас.

"Тому якщо зможуть (українські війська - ред.) відбити росіян з цього села, то зроблять це, а якщо ні - значить бої будуть тривати. Тобто, ця ситуація наразі не дає противнику переваги", - підкреслює Жданов.

За його словами, на цьому напрямку ситуація більш-менш контрольована.

"Так, (окупанти - ред.) мають частковий успіх, єдине, що ми не можемо сказати з яких саме причин їм вдалося просунутися в перед. Можливо, ситуація вирівняється до кінця доби й завтра ми почуємо вже зворотну ситуацію, а можливо ще триватиме так, як є", - додає Жданов.

Заява Генштабу

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб відзвітував про те, що на Миколаївському напрямку російські війська ведуть наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне і мають частковий успіх, а саме - зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне. Повідомлялося, що бойові дії тривають.