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Окупанти захопили околиці Благодатного. Експерт оцінив ситуацію на Миколаївському напрямку

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Миколаївська область, Неділя 21 серпня 2022 15:42
Окупанти захопили околиці Благодатного. Експерт оцінив ситуацію на Миколаївському напрямку Фото: війська РФ зайняли околицю села Благодатне на Миколаївському напрямі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Закріплення окупантів на околицях села Благодатне на Миколаївському напрямку не критично для наших сил. Це не дає переваги російським військам.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

Що це означає для українських сил

"Там бої тривають. Вони (окупанти - ред.) намагаються остаточно закріпитися на південній околиці села. Але казати, що там погіршення ситуації на сьогодні не варто. Так, вони мають частковий успіх, але вони іноді мають його і на інших напрямках, бачимо особливо це на Донецькому", - пояснює Жданов.

Військовий експерт зазначає, що це погано, але не критично для нас.

"Тому якщо зможуть (українські війська - ред.) відбити росіян з цього села, то зроблять це, а якщо ні - значить бої будуть тривати. Тобто, ця ситуація наразі не дає противнику переваги", - підкреслює Жданов.

За його словами, на цьому напрямку ситуація більш-менш контрольована.

"Так, (окупанти - ред.) мають частковий успіх, єдине, що ми не можемо сказати з яких саме причин їм вдалося просунутися в перед. Можливо, ситуація вирівняється до кінця доби й завтра ми почуємо вже зворотну ситуацію, а можливо ще триватиме так, як є", - додає Жданов.

Окупанти захопили околиці Благодатного. Експерт оцінив ситуацію на Миколаївському напрямку

Заява Генштабу

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб відзвітував про те, що на Миколаївському напрямку російські війська ведуть наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне і мають частковий успіх, а саме - зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне. Повідомлялося, що бойові дії тривають.

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