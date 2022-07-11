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Оккупанты заблокировали проезд в один из районов Мелитополя: тысячи людей отрезаны от города

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты заблокировали проезд и выезд в Новый Мелитополь. Десятки тысяч людей оказались отрезаны от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Только стало известно, что оккупанты заблокировали проезд и выезд на Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей спального микрорайона отрезали от города, аргументируя свои действия найденной взрывчаткой", - написал он.

Мэр добавил, что власти города сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, российские оккупанты в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти местных, которые согласились сотрудничать с захватчиками.

Ранее Федоров сообщал, что войска РФ перемещают технику в жилые кварталы, а также блокируют выезд из города.

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