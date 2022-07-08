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В Мелитополе российские войска ставят технику в жилых кварталах, - мэр

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Мелитополь, Пятница 08 июля 2022 18:49
В Мелитополе российские войска ставят технику в жилых кварталах, - мэр Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска после ударов ВСУ перемещают технику в жилые кварталы. Кроме того, оккупанты блокируют выезд из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты ставят технику в микрорайоне Новый Мелитополь. Раньше там проживало до 30 тысяч человек.

"Под мостом, путепроводом рашисты разворачивают свою ПВО. Они распределяют вооружение по жилым кварталам после того, как военная база была разбита", - сказал городской голова.

Федоров добавил, что в целом ситуация в Мелитополе тревожная. Оккупанты боятся наступления украинских войск, поэтому блокируют выезды.

"Город полностью блокируется. По несколько часов не выпускают людей из города. Перекрывают перекресток. Появилось много какой-то полиции, новые службы ФСБ. Жители города Мелитополя - это заложники террористов", - пояснил мэр.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили одну из баз российских оккупантов в Мелитополе.

Кроме того, под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, которым россияне доставляли оружие.

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