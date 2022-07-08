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Коллаборантов в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти, - ЦНС

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Херсон, Пятница 08 июля 2022 21:19
Коллаборантов в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти, - ЦНС Фото: Владимира Сальдо отстранили от власти в Херсоне (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти местных, которые согласились сотрудничать с захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что коллаборанта Владимира Сальдо отстранили от власти в Херсонской области после назначения россиянина Сергея Елисеева "главой правительства". Сальдо теперь выполняет лишь представительские функции, а у его заместителей провели обыски.

Что касается Мелитополя, то там отстранили от руководящих должностей полицейских из числа предателей. Вместо них назначены россияне.

Также сообщается, что во время визитов в оккупированные города депутаты "Единой России" игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированной Новой Каховке застрелили местного самопровозглашенного "замначальника полиции".

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