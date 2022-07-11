Окупанти заблокували проїзд в один з районів Мелітополя: тисячі людей відрізані від міста

Російські окупанти заблокували проїзд і виїзд в Новий Мелітополь. Десятки тисяч людей виявилися відрізані від міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд і виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч жителів спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою", - написав він.
Мер додав, що влада міста зараз з'ясовує обставини події.
Нагадаємо, російські окупанти в Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади місцевих, які погодилися співпрацювати із загарбниками.
Раніше Федоров повідомляв, що війська РФ переміщують техніку в житлові квартали, а також блокують виїзд з міста.