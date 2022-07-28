Оккупанты на южном направлении сбили собственный ударный вертолет Ка-52

В полдень 27 июля тройка российских ударных вертолетов Ка-52, намереваясь атаковать подразделения ВСУ в районе Ольгиного Херсонской области, ошибочно нанесла удары по своим позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Дезориентированный противник в ответ атаковал средствами противовоздушной обороны собственные вертолеты, сбив один Ка-52. Ранее пары российских вертолетов наносили удары по позициям украинских военных.