Окупанти на південному напрямку збили власний ударний вертоліт Ка-52

Опівдні 27 липня трійка російських ударних вертольотів Ка-52, маючи намір атакувати підрозділи ЗСУ в районі Ольгиного Херсонської області, помилково завдала ударів по своїх позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Дезорієнтований противник у відповідь атакував засобами протиповітряної оборони власні вертольоти, збивши один Ка-52. Раніше пари російських вертольотів завдавали ударів по позиціях українських військових.