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Окупанти на південному напрямку збили власний ударний вертоліт Ка-52

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Київ, Четвер 28 липня 2022 03:18
Окупанти на південному напрямку збили власний ударний вертоліт Ка-52 Фото: війська РФ збили власний ударний вертоліт Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Опівдні 27 липня трійка російських ударних вертольотів Ка-52, маючи намір атакувати підрозділи ЗСУ в районі Ольгиного Херсонської області, помилково завдала ударів по своїх позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Дезорієнтований противник у відповідь атакував засобами протиповітряної оборони власні вертольоти, збивши один Ка-52. Раніше пари російських вертольотів завдавали ударів по позиціях українських військових.

Раніше російські війська знищили свій же винищувач Су-34 в небі над окупованим Алчевськом в Луганській області.

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