Оккупанты на юге пытаются вести переговоры о сдаче оружия, - Гуменюк

Российские оккупационные войска на южном направлении пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.
"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", - заявила она.
даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда
ританская разведка отмечает, что российские силы вторжения вынуждены перейти исключительно к обороне. Успех ВСУ на фронте еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству России.
Кроме того, за минувшие сутки на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения, станцию РЭБ, живую силу и технику оккупантов.
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