Окупанти на півдні намагаються вести переговори про здачу зброї, - Гуменюк

"Намагаються вести переговори про умови того, як вони складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", - заявила вона.

навіть командування усвідомлюють, що їм далі рухатися нікуди

ританська розвідка зазначає, що російські сили вторгнення змушені перейти виключно до оборони. Успіх ЗСУ на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії.

Крім того, за минулу добу на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння, станцію РЕБ, живу силу та техніку окупантів.

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