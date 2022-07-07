Оккупанты взяли "оперативную паузу", Кремль готовит экономику к затяжной войне, - ISW

В то же время Кремль продолжает готовить экономику России к затяжной войне против Украины.

Там объяснили, что минобороны России ежедневно заявляло о "территориальных достижениях" оккупантов с начала войны, однако не делало этого после ухода украинских войск из Лисичанска 3 июля.

В то же время российские войска все еще проводили неудачные наземные штурмы по всем направлениям 6 июля. Исследователи говорят, что такие попытки согласовываются с оперативной паузой, ведь она не требует полного прекращения активных боевых действий.

"В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач", - говорят в ISW.

В ISW говорят, что так Кремль пытается мобилизовать российскую экономику и промышленность в поддержку войны против Украины, готовясь к затяжным боевым действиям.

Напомним, что военные аналитики считают целью президента РФ Владимира Путина после захвата Луганской области остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Как ранее сообщалось, Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому российский президент сможет вести войну "долгое время".

Добавим, в украинской разведке уверены, что окончанием войны с Россией станет выход Украины на свои пределы 1991 года и это может произойти уже в следующем году.

При этом Запад уверен, война России против Украины будет долговременной и может занять годы.

О сроках и сценариях завершения военных действий - читайте в материале РБК-Украина.

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