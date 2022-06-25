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В НАТО спрогнозировали, как закончится война в Украине

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Брюссель, Суббота 25 июня 2022 09:54
В НАТО спрогнозировали, как закончится война в Украине Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Война России против Украины, скорее всего, закончится за столом переговоров. НАТО продолжит помогать украинцам, чтобы усилить их позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью El País.

"Вероятнее всего, эта война (России против Украины - ред.) закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией", - говорит Столтенберг.

По его словам, лучший способ сделать это - оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против РФ.

Он также добавил, что между НАТО и Россией нет "тотальной войны".

Напомним, недавно генсек НАТО заявлял, что война России против Украины будет долговременной, но союзники способны продолжать снабжать Киев оружием столько, сколько это будет необходимо.

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