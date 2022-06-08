Оккупанты вывозят в Россию зерно из Харьковской области: начато производство

Оккупанты вывозят зерно из Харьковской области в Россию. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, в начале мая российские военные оккупировали поселок Макарово Богодуховского района. 7 июня оккупанты проникли на территорию предприятия и вывезли около 1,5 тысяч тонн зерна в Росфйської Федерации.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура, досудебное расследование - управление СБУ в Харьковской области.