Оккупанты вывезли несколько десятков людей из Мариуполя в фильтрационный лагерь

Сегодня, 1 мая, оккупанты вывезли из осажденного Мариуполя более 50 человек. Людей поместили в фильтрационный лагерь в селе Безымянное Донецкой области, которое находится под контролем российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Первая группа насчитывала около 40, вторая - 14 человек. Их разместили в оккупированном Россией селе Безымянном Донецкой области. Здесь находится фильтрационный лагерь.

Как сообщил фотокорреспондент агентства, днем 1 мая более 50 человек российские оккупанты вывезли на автобусах с украинскими номерами, которые сопровождали автомобили с символикой ООН, из Мариуполя. По его словам, людей вывозили двумя партиями.

Напомним, вчера, 30 апреля, из мариупольской "Азовстали" удалось эвакуировать первых 20 гражданских, среди них дети и женщины.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в фильтрационных лагерях оккупантов находится более 20 тысяч жителей Мариуполя. Затем принудительно вывозят на российскую территорию

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