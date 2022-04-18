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В фильтрационных лагерях РФ более 20 000 жителей Мариуполя. Это геноцид, - Денисова

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Мариуполь, Понедельник 18 апреля 2022 16:35
В фильтрационных лагерях РФ более 20 000 жителей Мариуполя. Это геноцид, - Денисова Фото: в фильтрационных лагерях находятся более 20 тысяч жителей Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты содержат в фильтрационных лагерях более 20 тысяч жителей Мариуполя. Затем украинцев принудительно вывозят в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

По ее словам, на территории Мариуполя есть по меньшей мере четыре фильтрационных лагеря, в которых заходится более 20 тысяч человек. Известно, что в селе Безымянное также есть лагерь, в котором от 5-7 тысяч граждан.

Кроме того, оккупанты заявляют о планах штурмовать территорию завода "Азовсталь", где находится не менее тысячи мирных граждан. Они не хотят покидать хранилище, поскольку их дома разрушены, а также их могут отправить в фильтрационные лагерея.

"Действия рашистской армии в Мариуполе - акт геноцида украинского народа, в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьи 6 Римского статута Международного уголовного суда", - отметила омбудсмен.

Напомним, Украина требует создания гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск.

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