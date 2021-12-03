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Оккупанты выставят землю украинцев в Крыму на принудительные торги  

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Симферополь, Пятница 03 декабря 2021 17:40
Оккупанты выставят землю украинцев в Крыму на принудительные торги   Фото: российские оккупанты в Крыму (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты выставят землю украинцев в Крыму на принудительные торги. На сегодня речь идет о порядка 6,6 тысяч земельных участков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как заявила так называемая "глава Госкомрегистра" Крыма Инна Смаль, будут выставлены на продажу земельные участки "иностранцев".

"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было около 11,5 тысячи участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 года их насчитывалось около 7,3 тысячи", - отметила Смаль и уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысяч.

Отметим, оккупационные власти считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории России и оккупированных Крыма и Севастополя.

Напомним, в марте 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым запретил гражданам Украины владеть землей на оккупированном полуострове.

Украина расценивает этот запрет как юридически ничтожный.

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