Российские оккупанты выставят землю украинцев в Крыму на принудительные торги. На сегодня речь идет о порядка 6,6 тысяч земельных участков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как заявила так называемая "глава Госкомрегистра" Крыма Инна Смаль, будут выставлены на продажу земельные участки "иностранцев".

"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было около 11,5 тысячи участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 года их насчитывалось около 7,3 тысячи", - отметила Смаль и уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысяч.

Отметим, оккупационные власти считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории России и оккупированных Крыма и Севастополя.