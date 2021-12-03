Російські окупанти виставлять землю українців у Криму на примусові торги. На сьогодні мова йде про близько 6,6 тисяч земельних ділянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалія".

Як заявила так звана "глава Держкомреєстру" Криму Інна Смаль, будуть виставлені на продаж земельні ділянки "іноземців".

"Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було близько 11,5 тисячі ділянок в прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисячі", - зазначила Смаль і уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тисяч.

Зазначимо, окупаційна влада вважає "іноземцями" всіх, хто не живе на території Росії та окупованих Криму і Севастополя.