Оккупанты выпустили ракеты по Харькову, в городе звучит воздушная тревога

Российские войска ночью выпустили ракеты по Харькову, сработал сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне", местные Telegram-каналы.
Как сообщается, в городе прогремели три взрыва.
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Местные Telegram-каналы сообщают о запуске ракет со стороны Белгорода.
Напомним, что Харьков является одной из самых горячих точек в Украине. Оккупанты ежедневно обстреливают город.
В частности, в результате ракетной атаки 13 июля в Харькове разрушено депо метрополитена и частные дома.
Ранее вечером сообщалось о взрывах в Херсоне и Николаеве.
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