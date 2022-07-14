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В Харькове из-за вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена

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Харьков, Четверг 14 июля 2022 09:16
В Харькове из-за вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена Фото: в Харькове из-за вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена (t.me/police_kh_region)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена, повреждены частные дома и газораспределительная подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области в Telegram и сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"13 июля ракетная атака подверглась Харькову, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия", - говорится в сообщении.

По данным главы ОВА, ночью российские войска нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова.

"Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили", - написал он, добавив, что спасатели ликвидировали пожары.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ракетных ударов нет.

Напомним, накануне вечером в Харькове прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги.

Кроме того, 12 июля оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города. Сообщалось о 5 пострадавших.

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