В Харькове из-за вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена

В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена, повреждены частные дома и газораспределительная подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области в Telegram и сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.