В Херсоне и Николаеве раздаются взрывы

Также сообщается о взрывах в Николаеве.

В нескольких областях вечером сработали сирены воздушной тревоги.

Напомним, сегодня российские войска запустили 9 ракет по Николаеву из зенитно-ракетной системы С-300, попав в ряд объектов инфраструктуры. Среди них, в частности, гостиница в центре города под названием "Николаев".

Всего в результате вражеской атаки жертв не зафиксировано, известно об одном раненом.

Ранее украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, все они тоже уничтожены.

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